Il punto sul mercato dell’Inter

Il mercato dell’Inter ruota attorno a quei nomi che possono dare respiro alle corse di Ivan Perisic sulla fascia sinistra. Marotta e Ausilio si muovono in ottica estiva e cercano di capire se si possa anticipare o meno qualche operazione in entrata. Come riportato da Calciomercato.com, l’Inter osserva con attenzione Filip Kostic e Ramy Bensebaini.

Come ammesso dallo stesso tecnico Simone Inzaghi ieri in conferenza stampa, l’Inter guarda alle occasioni e spera in un’apertura di Eintracht o Borussia Mönchengladbach. La mossa di anticipare la concorrenza e chiudere adesso i colpi previsti a giugno potrebbe rivelarsi la mossa vincente dei nerazzurri. In questo senso per Kostic o Bensebaini servono circa 20 milioni di euro. L’idea di Ausilio è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, andando a impattare il meno possibile sulle casse del club di Viale della Liberazione.