Attenta Inter, il Chelsea vuole Perisic

Ivan Perisic non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Inter e all’estero monitorano la sua situazione. Secondo il Mirror il Chelsea è interessato alle prestazioni del centrocampista croato già per questa sessione di mercato. La situazione contrattuale di Perisic con l’Inter è delicata e non si escludono colpi di scena.

Sulla corsia i londinesi stanno puntando su Marcos Alonso ma cercano un profilo di spessore. Ecco perché stanno sondando il terreno con l’Inter. L’obiettivo del club di Viale della Liberazione è quello di proseguire con Perisic ma se la distanza tra domanda e offerta dovesse rimanere ampia, ecco che una proposta da parte del Chelsea verrebbe quantomeno ascoltata. Il mercato di gennaio è da sempre la finestra dedicata alle opportunità e questa operazione potrebbe confermarlo.