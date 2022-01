Il Milan aspetta un segnale da Ibrahimovic

Il Milan conoscerà presto il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il leader della squadra rossonera, come riporta Milannews, ha finora disputato una stagione altalenante. C’è tanto del suo nei 48 punti conquistati in classifica, nonostante un bottino magro per quelle che sono le sue qualità: soltanto 8 reti. E il futuro cosa riserverà? Il Milan non ha programmato acquisti per il reparto avanzato, contando sull’esperienza di Ibra e sulla verve realizzativa di Giroud.

La sensazione è che lo svedese voglia concentrarsi sugli obiettivi del club che più ha amato nel corso della sua carriera. Sullo sfondo c’è sempre la Nazionale e una qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 ancora tutta da giocare. Ibrahimovic fa ancora la differenza in Serie A ma qualche acciacco di troppo potrebbero convincerlo a desistere. Fermarsi o continuare? Il Milan aspetta un segnale dal suo campione e punta il Genoa, prossimo avversario in campionato lunedì sera.