Dybala e l’Inter: cosa c’è di vero

Beppe Marotta sogna Paulo Dybala all’Inter. Simone Inzaghi e i tifosi non possono fare altro che seguirlo. Quella che sembrava una folle idea di mercato, una suggestione, si sta trasformando in qualcosa di più di un’idea. Il calciatore argentino non ha nascosto l’imbarazzo al termine della partita vinta dalla Juventus contro l’Udinese.

L’ad Marotta è da sempre un grande estimatore dell’argentino e sogna una coppia tutta argentina con Lautaro Martinez. I nerazzurri faranno un tentativo per portare la Joya a Milano. Si lavora sottotraccia, cercando di fare spazio all’argentino tramite un paio di cessioni importanti. L’Inter può garantire a Dybala un ricco contratto solo dopo aver ceduto Vidal e Vecino. Con la possibile partenza di Alexis Sanchez, il presidente Zhang potrebbe avallare l’operazione Dybala-Inter. Un sogno diventato presto realtà.

di Riccardo Amato