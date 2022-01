Inter, arriva subito Ginter?

Il difensore tedesco si avvicina ai nerazzurri. Nell’ultima partita disputata dal Borussia Mönchengladbach contro il Bayer Leverkusen, Matthias Ginter non è stato schierato dal tecnico Hutter. Una scelta dettata dalla situazione contrattuale del nazionale tedesco e quindi dal mercato. Secondo l’emittente Sport1, i rapporti tra il difensore e il club tedesco sono sempre più tesi.

© Getty

La soluzione? Il Gladbach vorrebbe liberarsi subito del calciatore e cederlo all’Inter, monetizzando sulla sua uscita. Un’idea che non trova gradimento da parte di Marotta e Ausilio, che possono accogliere il calciatore a zero tra meno di 6 mesi. Una situazione che non fa bene al calciatore e al club di appartenenza. Matthias Ginter ha in mano un ricco quadriennale da parte del club nerazzurro e scioglierà preso le riserve sulla sua prossima destinazione.