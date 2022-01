Il Napoli su Tagliafico

Il Napoli vuole colmare la sua lacuna in difesa e precisamente nel ruolo di terzino sinistro dove ci sono solo Mario Ruiz e Faouzi Ghoulam, quest’ultimo purtroppo per lui non offre sempre le giuste garanzie dal punto di vista fisico. Secondo Sky Sport il profilo su cui Giuntoli ha messo gli occhi è Nicolás Tagliafico dell’Ajax.

Il terzino sinistro vanta 36 presenze nella nazionale argentina ed è in Olanda dal 2018; era spesso titolare nella squadra che nel 2018/19 arrivò fino alle semifinali di Champions League dopo aver eliminato anche la Juventus. Tagliafico ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo potrebbe avere un costo non eccessivamente alto. Non è la prima volta che il Napoli lo cerca, essendo stato sulle sue tracce più volte nelle precedenti sessioni di mercato. Nei prossimi giorni si capirà la fattibilità dell’operazione.