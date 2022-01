Il Newcastle si fionda su Gosens

Il Newcastle del fondo saudita PIF farebbe sul serio per l’esterno sinistro dell’Atalanta Robin Gosens. Il tedesco non gioca da tantissimo tempo, precisamente dal 29 settembre per un brutto infortunio di natura muscolare. Nonostante questo stop, il nerazzurro ha numeri straordinari per un difensore: 29 goal e 21 assist in 157 partite, statistiche che fanno capire il suo peso offensivo.

Secondo Sky Sport il club bianconero avrebbe già fatto un’offerta di contratto poi accettata dal giocatore: l’atalantino guadagnerebbe 3 milioni e mezzo di euro a stagione per 3 anni e mezzo. Bisognerà però stabilire una previsione se non proprio la data precisa del rientro dall’infortunio dell’esterno e solo in seguito il Newcastle formulerà l’offerta ufficiale alla squadra bergamasca. Il giocatore dovrebbe rientrare per metà febbraio.