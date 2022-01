Juve, tutti i nomi per il dopo Arthur

Con Arthur all’Arsenal la Juventus deve reperire delle alternative all’altezza per rinforzare il suo centrocampo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.com, il primo nome per sostituire il brasiliano è quello di Bruno Guimaraes. Il mediano del Lione ha una valutazione di oltre 30 milioni e un contratto con i francesi fino al 2024. Le altre opzioni si chiamano Loftus-Cheek (Chelsea) e Ruben Neves (Wolverhampton).

Non passa mai di moda l’idea Paredes dal Psg. Nelle ultime sessioni di calciomercato il suo nome è stato accostato a diversi club italiani (in primis l’Inter) ma i francesi non aprono al prestito. Le valutazioni economiche e i programmi per giugno spingono Cherubini e i suoi collaboratori a nuove riflessioni. La Juventus aspetta che i tempi siano maturi per acquistare il suo nuovo centrocampista.