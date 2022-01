La Juventus resta vigile su Zaniolo

I bianconeri pensano al futuro e, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, non hanno mai smesso di pensare al centrocampista giallorosso. Nicolò Zaniolo sta attraversando una fase di transizione della sua giovane carriera, non essendo ancora riuscito a dimostrare appieno tutte le sue qualità. La Juventus del futuro dovrà essere vincente e possibilmente italiana. Ai tempi di Paratici il nome del fantasista della Roma era più vivo che mai, tanto da essere scritto sull’agenda della dirigenza bianconera.

A distanza di mesi le cose sono cambiate ma non la voglia di portare il calciatore a Torino. Prima di Milan-Roma l’agente del calciatore Vigorelli ha incontrato Pinto. La volontà del club giallorosso è quella di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Un’operazione che farebbe lievitare la valutazione originaria di Zaniolo: 40 milioni. Questa seconda parte di stagione servirà al calciatore per rilanciarsi e alla Roma per fare delle valutazioni economiche e tecniche sul calciatore.