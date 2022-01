Tutti i nomi del mercato dell’Inter

Il mercato dell’Inter è fermo soltanto in apparenza. Beppe Marotta lavora sottotraccia per regalare a Inzaghi una fuoriserie per la prossima stagione. Direttamente dell’editoriale di Tuttomercatoweb firmato dal direttore Michele Criscitiello, leggiamo i nomi del mercato interista. Il focus sarà sull’attacco: protagonisti che salutano, sorprese e colpi gobbi.

Il grande sogno si chiama Paulo Dybala. “Per tutti i giocatori in scadenza va fatto un tentativo” ripete a se stesso Marotta, che sta preparando il terreno per un colpo clamoroso. Confermato Dzeko, via Sanchez e dentro Scamacca. I milioni risparmiati cedendo il cileno serviranno ad aumentare l’offerta per il 10 bianconero, mentre Correa potrebbe salutare. L’argentino non ha convinto e ha mercato all’estero. Sempre dal Sassuolo è forte il pressing per Davide Frattesi. Un altro diktat nerazzurro sembra quello di portare alla Pinetina giovani forti e italiani. L’Inter vuole continuare a vincere.