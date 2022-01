Salernitana, Sabatini: “Faremo 2-3 acquisti. Serve gente pronta”

A Salerno è il giorno della presentazione del nuovo uomo mercato del club campano. La salvezza sembra ormai un miracolo ma l’arrivo di Walter Sabatini è sinonimo di colpi sul mercato. Le strategie condivise con il nuovo presidente Iervolino e il tecnico Colantuono per riportare in alto una squadra che lotta contro mille difficoltà. Soltanto qualche giorno fa il neo presidente aveva disegnato un futuro fatto di giovani e investimenti.

Ora tocca al dirigente ex Roma scoprire le carte: “Due-tre giocatori arriveranno a breve, poi ci muoveremo ancora sul mercato. Non servono acquisti programmatici, ma calciatori che arriveranno per fare la guerra sportiva e provare a salvare la Salernitana”, ha detto Sabatini. “Mercoledì vedrò il presidente: spero di chiudere 2-3 operazioni non decisive ma importanti per affrontare la gara col Napoli che non è precisamente un’amichevole”. La Salernitana non vuole arrendersi.