Sampdoria-Giampaolo: arriva la fumata bianca

Nessun inghippo in grado di far saltare una trattativa già impostata. Marco Giampaolo torna alla Sampdoria: è l’ex allenatore del Torino l’erede di Roberto D’Aversa. Come riporta TMW è stato trovato l’accordo. Probabile annuncio già in serata e mercoledì possibile primo allenamento del nuovo allenatore, con la squadra che per il momento è stata affidata a Felice Tufano, tecnico della Primavera. I blucerchiati scenderanno in campo domani sera alle ore 21 allo Juventus Stadium contro la Juventus.

Il tecnico ha già allenato la Sampdoria dal 2016 al 2019. Le ultime esperienze in Serie A (Torino e Milan) non si sono rivelate entusiasmanti. L’ultimo esonero avvenne proprio un anno fa a seguito del pareggio interno dei granata contro lo Spezia e con la squadra al terzultimo posto in classifica. Al Milan non è riuscito a trasmettere le sue idee di gioco alla squadra.