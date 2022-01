Mercato, il Valencia fa sul serio per Diawara

La Roma di Pinto e Mourinho, dopo le importanti operazioni in entrata, deve ora concentrarsi sulle uscite. Secondo TMW il club giallorosso potrebbe presto privarsi di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano ha collezionato soltanto 4 presenze in campionato e vivrebbe la seconda parte di stagione da riserva di lusso. In Spagna il Valencia ha allacciato i primi contatti con il club giallorosso per un prestito secco.

I pipistrelli sarebbero persino disponibili ad accollarsi parte dello stipendio del calciatore. Nelle ultime ore si sta facendo tuttavia sempre più concreta la possibilità di un prestito con diritto di riscatto. La cifra sarebbe pattuita adesso e legata al rendimento del centrocampista. Diawara piace al Valencia già dal 2016, quando l’allora ds Suso Garcia Pitarch aveva provato a strapparlo al Bologna.