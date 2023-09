Ansu Fati è ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton. L’attaccante arriva con la formula del prestito secco

Ansu Fati è ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton. L’attaccante arriva con la formula del prestito secco. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – Siamo lieti di confermare la firma di Ansu Fati in prestito stagionale dal Barcellona. Il ventenne ha collezionato 36 presenze nella Liga la scorsa stagione con il Barça, assicurandosi il primo titolo in quattro anni. Ansu detiene numerosi record per il Barcellona, ​​essendo entrato nella loro famosa accademia, La Masia, all’età di dieci anni. È diventato il secondo giocatore più giovane con presenze del club nell’agosto 2019, quando è entrato come sostituto nella vittoria per 5-2 sul Real Betis, prima di diventare il marcatore più giovane del Barça nel pareggio per 2-2 contro l’Osasuna sei giorni dopo. Nel settembre 2019 è diventato il giocatore più giovane del Barcellona in Champions League e il suo gol contro l’Inter nel dicembre 2019 lo ha reso il marcatore più giovane nella storia della Champions League. Ha concluso la stagione 2019/20 con 33 presenze e otto gol. È stato nominato nella prima Squadra Rivelazione dell’Anno della UEFA La Liga e la stagione successiva ha vinto il premio di Giocatore del Mese della Liga per settembre. Il Barça vinse la Copa del Rey quella stagione e Ansu si affermò saldamente come uno dei talenti più entusiasmanti del calcio mondiale quando vinse il premio Goal.com NxGn per il 2021, che riconosce i giovani giocatori emergenti. La scorsa stagione ha ottenuto più successi con il club e con la nazionale, vincendo la Liga, la Supercoppa spagnola e la UEFA Nations League con la Spagna. Ha anche collezionato due presenze alla Coppa del Mondo FIFA. Fati ha rappresentato il suo paese a livello senior nove volte, segnando due gol.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG