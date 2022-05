La posizione di Walter Mazzarri non sarebbe più così salda sulla panchina del Cagliari; ieri i dirigenti hanno avuto un colloquio.

Nel primo anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A ieri il Cagliari ha perso in casa 2-1 contro l’Hellas Verona ed è stato contestato dai propri tifosi. I sardi hanno beneficiato inizialmente della cura Mazzarri, che aveva sostituito Leonardo Semplici sulla panchina rossoblù, ma ora la squadra non riesce più a vincere ed è scivolata a ridosso della zona retrocessione.

Il Cagliari è diciassettesimo e ha 3 punti in più della Salernitana che però ha 2 gare in meno: la settimana prossima c’è proprio lo scontro diretto. Sky Sport riporta che il presidente Tommaso Giulini ed il direttore sportivo Stefano Capozucca stanno valutando il futuro dell’allenatore toscano che ha collezionato 7 sconfitte nelle ultime 8 gare; nei prossimi giorni al massimo ci sarà la decisione, in caso di esonero è pronto Semplici che è ancora sotto contratto.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG