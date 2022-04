L’allenatore del Genoa, Blessin non molla la speranza della salvezza nonostante il derby perso contro la Sampdoria.

Il tecnico del Genoa, parla così a DAZN dopo la sconfitta nel Derby contro la Sampdoria che può voler dire Serie B.

Queste le parole di Blessin: “Ho pensato a tante cose. Al derby, alle prossime partite… Sono arrabbiato perché siamo stati una squadra scolastica contro una squadra di adulti. La Sampdoria ha voluto distruggere il nostro gioco fin dall’inizio, giocando lentamente la palla e sfruttando il cronometro. Noi dovevamo essere più veloci, non solo in pressione ma anche con la palla tra i piedi. Potevamo anche pareggiare, ma questo non cambia. È dura salvarci, ma abbiamo l’opportunità di raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo perso il derby, ma dobbiamo crederci.“

L’allenatore Alexander Blessin parla anche del rigore sbagliato da Criscito: “A Criscito ho detto che questo è il calcio, lui è un killer su rigore e a volte capita di non segnare. Il portiere ha fatto una buona parata. Quando ci sono queste situazioni, lui è uno dei migliori.“

Aggiunge il mister: “Era abbattuto, il mio lavoro è quello di rialzarlo e prepararlo al meglio per le prossime partite. Cosa mi ha detto mia moglie? Sapeva quanto fosse importante per me questa partita, ma mi ha detto di rialzare la testa e pensare ai prossimi giorni.” Conclude il tecnico sperando ancora in una salvezza che sarebbe miracolosa.

