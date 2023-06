Acquazzone a Glasgow e campo impraticabile ad Hampden Park: sospesa la partita di qualificazione agli europei tra Scozia e Georgia

Interrotta Scozia-Georgia, valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Con il risultato di 1-0 per i padroni di casa, l’arbitro ha sospeso la partita per colpa della pioggia, che ha reso impraticabile il campo.

Scotland & Georgia playing water polo tonight. pic.twitter.com/ubI5ECRM6N — Derry Chambers Esq. (@jeremydepots) June 20, 2023

Rain interrupts the Scotland vs Georgia game. Time for the stadium DJ to step up and have an absolute blinder. pic.twitter.com/RR2tGR6Mki — Neil (@neilmuir22) June 20, 2023

La pioggia non ha rovinato l’umore dei tifosi: mentre gli addetti cercano di riasciugare il campo, i tifosi scozzesi hanno intonato, su istigazione del DJ di Hampden Park, Why does it always rain on me? dei Train.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG