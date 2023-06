Le parole di Urby Emanuelson sul passaggio di Tahirovic dalla Roma all’Ajax: «Lo consideravano un top player in prospettiva»

Urby Emanuelson, ex di Roma e Ajax, ha parlato a VoetbalPrimeur del trasferimento di Benjamin Tahirovic dai giallorossi ai Lanceri . Di seguito le sue parole.

«Non l’ho mai visto giocare nelle partite della Roma che ho visionato. So che lo considerano un futuro top player, un giocatore con un grande potenziale. In realtà anche loro volevano tenerlo, ma il club ha dovuto vendere un certo numero di giocatori a causa di problemi. L’Ajax ha agito rapidamente. Sono curioso però, perché all’Ajax ci si aspetta uno stile di gioco diverso. Voglio vedere come si svilupperà in quel contesto».

