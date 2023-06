Il Chelsea non è disposto a rinunciare ad Andrè Onana: l’Inter ha chiesto 60 milioni, e il club ha messo sul piatto una contropartita

Si fa sempre più intrigante la trattativa tra Inter e Chelsea per il portiere Andrè Onana.

Come riporta calciomercato.com, infatti, i Blues stanno cercando d’ingolosire i nerazzurri non solo con Lukaku, ma anche con Koulibaly:

LE PAROLE- Se c’è un club in pole position per il camerunense, allora questo è il Chelsea. La dirigenza londinese sta pensando di coinvolgere altri due attori protagonisti per convincere l’Inter della bontà dell’affare. Sul piatto, può essere messo il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite solo un anno fa. In più, il Chelsea è pronto a inserire anche il prestito del cartellino di Kalidou Koulibaly individuato come uno dei possibili sostituti di Milan Skriniar. Una plusvalenza nella plusvalenza. Per l’Inter una favola che scaccerebbe – o affievolirebbe – il ricordo dell’incubo vissuto a Istanbul.

