Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è stato a Londra per parlare col Chelsea.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale ha fatto il punto sulle prime fasi del mercato dell’Inter a cominciare dalla richiesta dei prestiti di Lukaku e Koulibaly. “Al momento il Chelsea ha risposto di no. Anche perché a inizio mercato il club cerca di vendere prima di prestare. Sicuramente sarà determinante la volontà dei due giocatori”.

“L’Inter spera di poter regalare questi due giocatori a Simone Inzaghi. Offerta del Newcastle per Barella Non abbiamo avuto la minima conferma, con tutto il rispetto per il sito inglese. Non abbiamo conferme sia sul fatto che il giocatore possa accettare la destinazione, sia sull’offerta. 58 milioni di euro, sarebbero insufficienti per portare via il centrocampista dalla squadra milanese”

