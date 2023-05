Il Manchester City di Pep Guardiola esce sconfitto all’ultima gara della Premier League contro il Brentford per 1 a 0

Ultima partita della Premier League amara per il Manchester City di Guardiola che perde per 1 a 0 contro il Brentford. Ampio turnover per i citizens che lasciano a riposo i big in vista delle due finali contro United ed Inter.

A decidere l’incontro la rete di Pinnock all’85’. Sono scesi in campo Alvarez, Foden e Mahrez, inutilizzati tutti gli altri titolari.

L’articolo Il City cade contro il Brentford in Premier League: ampie rotazioni per Guardiola proviene da Inter News 24.

