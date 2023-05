La stagione che sta per terminare è stata piena di alti e bassi per l’ex centrocampista del Sassuolo che , come al solito, ha fatto i conti con diversi infortuni.

Stefano Sensi ha vissuto al Monza una stagione altalenante: quando ha giocato ha quasi sempre fatto bene ma anche quest’anno le gare saltate a causa di problemi fisici sono state tante.

Sensi Stefano

L’ex Sassuolo tornerà all’Inter con cui ha un contratto fino al 2024: i nerazzurri sicuramente non lo terranno in rosa. Secondo la Gazzetta dello Sport si proverà a cederlo a titolo definitivo: se non vi si riuscisse Sensi andrebbe a scadenza. Il centrocampista ha grossi mezzi tecnici ma la sua carriera è stata bersagliata in maniera cronica da infortuni un vero peccato.

