Quali sono i numeri e le storie ad essi legate della giornata che inizia stasera e si chiuderà lunedì? Ecco le principali curiosità gara per gara.

MONZA-JUVENTUS – Si è parlato già diffusamente – e lo hanno fatto i protagonisti – del tabù bianconero, che l’anno scorso ha visto la Vecchia Signora perdere 2 incontri su 2 senza fare neanche un gol. Oggi Adriano Galliani, nell’intervista al Corriere dello Sport, ha raccontato qualcosa di molto importante su quanto accaduto al Brianteo: «A Raffaele Palladino avevo suggerito di andare in panchina durante la sosta evitando proprio Monza-Juve per non bruciarsi. Niente: ha voluto cominciare subito e ha firmato la prima storica vittoria sulla Juve in Serie A».

GENOA-EMPOLI – 6 incontri, tutti in questo secolo. Il pareggio è uscito la metà delle volte. Lo firmerebbero i due mister per muovere un po’ la classifica

LAZIO-CAGLIARI – L’ultima volta che si sono incrociati, due campionati fa, il Cagliari è riuscito a interrompere una serie di 10 vittorie consecutive dei padroni di casa. Sarri riprenderà il cammino (ne ha bisogno assoluto)?

MILAN-FROSINONE – Un pareggio e una vittoria per i rossoneri. Sarebbe clamoroso se la situazione si equilibrasse, ma la difesa piena di assenze non lascia dormire sonni tranquilli a Stefano Pioli.

LECCE-BOLOGNA – Thiago Motta sta facendo sognare l’Europa al suo popolo. Un successo in Puglia darebbe ancora più corpo alle ambizioni e rispetterebbe una tradizione non negativa, con 7 pareggi, 5 vittorie e 2 sole sconfitte per i rossoblù.

FIORENTINA-SALERNITANA – 11 gol viola, solo 1 granata. Una gara finora dalla storia unica, con 4 affermazioni in altrettanti incontri. I campani sono ultimi, ma forse proprio per questi più pericolosi.

UDINESE-VERONA – La storia dice Udine, ma i tempi recenti parlano di equilibrio con 2 pareggi di fila negli appuntamenti più recenti. Stesso discorso di Genoa-Empoli: il far parte delle zone basse renderebbe felici Cioffi e Baroni di una spartizione della posta

SASSUOLO-ROMA – Su 10 confronti, i neroverdi ne hanno vinto solo 1; la Roma invece ha sempre trionfato nei primi 5. Da 3 anni a questa parte è sempre pari con gol.

NAPOLI-INTER – 38 vittorie partenopee, 21 pareggi, 19 successi nerazzurri. Memorabile, nella stagione del secondo scudetto, il 2-0 firmato da Careca e Maradona. Ma quello era il Napoli che scucì il tricolore dalle maglie dell’Inter. Adesso l’ipotesi è esattamente il contrario…

TORINO-ATALANTA – I granata vantano una storia nettamente favorevole, con 26 successi a fronte di 10 ko. Ma il vento è totalmente cambiato da un po’ di tempo a questa parte e c’è una striscia aperta di 4 trionfi consecutivi da parte dei bergamaschi, aperto da un terrificante 0-7.

