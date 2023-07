Il commissario tecnico dell’Italia U19, Alberto Bollini, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter

Intervistato da TMW, il ct dell’Italia U19 che tra pochissimo comincerà l’avventura degli Europei di categoria, Alberto Bollini, si è espresso su Francesco Pio Esposito, giovane attaccante della Primavera dell’Inter che aveva già giocato con la maglia Azzurra ai Mondiali U20 solo poche settimane fa.

LE PAROLE –: «Abbiamo tenuto il nostro gruppo storico e alcuni grazie al risultato di marzo hanno accelerato il loro percorso di crescita. Pochi allora avrebbero scommesso in Esposito o Pisilli nel nostro gruppo Under 19 e invece quella vetrina ha successivamente permesso loro di andare al Mondiale. Devo dire che mi hanno dato grandi risposte, mi hanno detto fin da subito di sentirsi parte di questo gruppo e di voler giocare queste finali anche dopo la competizione in Argentina».

L’articolo Il ct Bollini su Esposito: «Mi ha subito detto di sentirsi pronto a giocare l’Europeo» proviene da Inter News 24.

