Il Derby di Coppa: Inter-Milan

Le due squadre di Milano in corsa per aggiudicarsi il pass alla semifinale di Coppa Italia, questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro si gioca Inter-Milan.

Per il derby della Madonnina Antonio Conte pensa ad un mini turnover sulla formazione titolare, Kolarov prende il posto di Bastoni, sulle fasce tornano Darmian e Perisic, in attacco occasione per Sanchez, in coppia con Lukaku. Scelta di conservare il Toro per gli ultimi minuti di gioco.

Lato rossonero, Pioli forzato da problemi in infermeria, è costretto a giocare senza il nuovo acquisto Mandzukic e il giovane Tonali. Tatarasanu prenderà il posto dello squalificato Donnarumma.

Andrà in scena tutta la contrapposizione dell’età media delle due squadre: 28,2 per i nerazzurri contro i 24,8 per i rossoneri.

Pioli si affida al talento dei ragazzi classe 1999 come Dalot, Saelemaekers, Diaz, Leao mentre Conte sceglie l’esperienza degli ultra trentenni Darmian, Perisic, Kolarov, Sanchez e Vidal. Lasciando come carte in caso di emergenza la velocità di Hakimi e l’esplosività di Lautaro.

Dopo tanti anni Milano sta alzando la testa in ambito calcistico presentando le sue due squadre ai vertici del campionato, tutto pronto per i quarti, che hanno un sapore di sfida scudetto.

INTER-MILAN

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Meité; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Quando e come seguire il match:

La gara si giocherà martedì 26 Gennaio allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano.

La gara si giocherà martedì 26 Gennaio allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano.