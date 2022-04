Luis Nazario De Lima Ronaldo ha parlato della sua vita da presidente del real Valladolid e dei suoi mentori in questo senso.

Sky Sport ha intervistato il Fenomeno Ronaldo che ha anche espresso la sua preferenza in ambito Scudetto. “Da presidente devo ancora fare cose importanti, ma durante la mia carriera da calciatore ho avuto grandissimi maestri a partire da Moratti, che per me è stato come un padre e che mi ha insegnato tantissimo, e Florentino Perez, che è stato geniale nel reinventare il calcio attraverso i Galacticos”.

IM_Carlo_Ancelotti

“In Serie A è una bella lotta. Secondo me l’Inter sta giocando meglio in questo momento e spero che possa vincere ancora. Per la Champions invece il Real Madrid è favorito, è in simbiosi con questa competizione, e poi ha Ancelotti in panchina che è uno dei migliori al mondo. Benzema? Merita il pallone d’oro, lo dico da anni e sono stato criticato ma lo merita, è un grandissimo attaccante“.

