La Juve di Coppa si conferma anche dopo il poker al Frosinone: i bianconeri durante la settimana si trasformano

Sei gol alla Salernitana, quattro al Frosinone. La Juve di Coppa Italia si conferma schiacciasassi inarrestabile, infliggendo un poker ad una squadra, come quella ciociara, che prima di Natale aveva creato ben più di un grattacapo ai bianconeri in campionato. Invece, guidata da un Milik finalmente in forma smagliante (e il poker annullato grida vendetta), la squadra di Allegri ha vinto meritatamente una partita che si è messa in discesa dopo una decina di minuti di gioco. E, con il passare del tempo, è stato vero e proprio calcio-spettacolo, con i giocatori che si sono divertiti come bambini, così come tutti quei tifosi accorsi in massa allo Stadium in un mercoledì sera di inizio gennaio.

Particolarmente convincente, oltre al centravanti polacco, risvegliatosi dal suo letargo da gol durato tre mesi, è stato poi Weston McKennie, all’ennesima conferma in questa prima parte di stagione dopo le tante critiche subite in estate. L’americano si è trasformato nella sua versione Harry Potter, dispensando assist di pregevole fattura e non risparmiandosi mai nella corsa. Se non ci fosse stato Milik sarebbe stato sicuramente lui il migliore in campo, specialmente considerando l’azione sul gol del 4-0. Un “Ankara Weston” degno del famoso gol di Messi al Getafe, prima di regalare un cioccolatino ad un Yildiz che ormai ci sta abituando a fare solo reti da spellarsi le mani. Stavolta il talento turco non si è esibito nella sua solita serpentina, ma ha deciso di “farlo brutto” colpendola al volo con una naturalezza che appartiene solo ai grandi giocatori. E se da una parte è vero che gli avversari non saranno gli stessi visti in Serie A, dall’altra questi 10 gol in due gare nel giro di una settimana candidano la Signora a favorita per la conquista del trofeo, dimostrando come questa squadra possa, a livello estetico, essere molto di più rispetto a quella vista in altre occasioni.

