Sorrentino difende Allegri: «Lo criticano per il corto muso, ma è a 2 punti dall’Inter e in semifinale di Coppa Italia». Le parole

Sorrentino, ex portiere di Serie A, dagli studi di Mediaset ha preso le difese di Allegri alla luce della stagione fin qui disputata dalla Juventus in campionato e Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni sull’allenatore.

SORRENTINO – «Allegri ha cambiato tantissimo e lo criticano tanto per il corto muso e il non gioco. Ma è in semifinale di Coppa Italia e a 2 punti dall’Inter…».

The post Sorrentino difende Allegri: «Lo criticano per il corto muso, ma è a 2 punti dall’Inter e in semifinale di Coppa Italia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG