L’esterno dell’Inter Carlos Augusto, nonostante la sconfitta in Coppa Italia, ha mantenuto una promessa fatta: i dettagli

Lo aveva promesso, e così è stato. Carlos Augusto ha segnato di testa il gol del momentaneo 1-0 dell’Inter nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia col Bologna.

Esattamente come aveva promesso al giovanissimo bambino ricoverato in uno degli ospedali milanesi nei quali l’esterno era andato a far visita solo pochi giorni fa. Su Instagram la storia.

L’articolo Il gran cuore di Carlos Augusto non delude: «Ti avevo promesso il gol» -FOTO proviene da Inter News 24.

