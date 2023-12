Dopo la sconfitta subita col Bologna agli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico nerazzurro è costretto ad abbandonare anche un primato

L’edizione odierna de La Stampa torna sul ko dell’Inter col Bologna agli ottavi di Coppa Italia, con conseguente eliminazione dal torneo.

I nerazzurri, che detenevano il titolo, vedono il loro tecnico abbandonare lo scettro di re delle coppe:

INZAGHI- È la prima sconfitta dell’Inter in questa competizione da quando è allenata da Inzaghi. Lo scenario rimanda a una serata di Champions più che di Coppa Italia: San Siro è quasi pieno. Il dato di 63.519 spettatori rappresenta il nuovo record di affluenza per un ottavo di Coppa Italia (meglio dei 60.334 di Roma-Genoa della scorsa stagione). Simone Inzaghi concede nuovamente spazio alle seconde linee, ma senza rinunciare a Lautaro dall’inizio. La differenza con le prime scelte è evidente. Il discorso vale soprattutto per Arnautovic che fatica a lasciare il segno anche con la sua ex squadra. Il Bologna annulla ogni spazio con un’organizzazione difensiva raffinatissima

