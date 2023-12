Stefano Impallomeni ha commentato la sconfitta dell’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia col Bologna: le dichiarazioni

All’indomani della cocente sconfitta e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, Stefano Impallomeni torna sul match tra Inter e Bologna.

INTER BOLOGNA- «Non ho capito l’impiego totale di Lautaro. E’ l’oro dell’Inter, andava preservato. Frattesi? Per me è molto bravo, ha carattere il ragazzo, ne ha di forti davanti, non è come al Sassuolo. Credo che abbia la determinazione giusta»

L’articolo Impallomeni dopo il ko dell’Inter col Bologna: «C’è una cosa che non ho capito» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG