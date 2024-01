Tutte le parti in causa, i due club ed il giocatore, sono ben disposti ma la trattativa ancora non è entrata nel vivo.

L’Inter sul mercato in entrata si accontenterà, si fa per dire, del solo Tajon Buchanan mentre si lavora su diverse operazioni in uscita oltre ovviamente ad alcuni possibili acquisti a parametro zero in vista della prossima stagione.

Possibile cessione

Stefano Sensi è quasi fuori dai piani dell’Inter: il suo contratto è in scadenza a giugno e sicuramente non verrà rinnovato. Un vero peccato se si considerano le sue qualità ma purtroppo gli infortuni sono troppi per considerarlo un elemento affidabile. I nerazzurri non intendono regalare il suo cartellino nonostante il risparmio sull’ingaggio non sarebbe proprio una cifra trascurabile.

Stefano Sensi

La trattativa

L’ex Sassuolo piace tanto al tecnico del Leicester Enzo Maresca e l’Inter chiede 2-3 milioni di euro per liberarlo: i media sportivi italiani non sono concordi sullo stato attuale delle negoziazioni. Alcuni ritengono che la trattativa non sia ancora partita mentre per Tuttosport potrebbero essere ore o giorni decisivi. Quel che è certo è che Marotta e Ausilio non accetteranno di cederlo gratis; qualora Sensi venisse ceduto non sarebbe sostituito in questa stagione.

Altri affari

Con ogni probabilità il mercato nerazzurro si concluderà con questa trattativa anche se si continua a vociferare di un possibile acquisto di un attaccante. Resta un’ipotesi remota perché servirebbe che si verificassero diverse condizioni, soprattutto la cessione di Sanchez.

