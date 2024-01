Il centrocampista brianzolo piace molto ai nerazzurri ma il suo acquisto è sempre più difficile per vari motivi.

L’Inter domani riprende la sua corsa verso lo Scudetto che significherebbe seconda stella sul campo del Monza: i brianzoli l’anno scorso non hanno mai perso contro la banda di Inzaghi ma la gara potrebbe contenere anche temi di mercato.

Osservati speciali

Palladino con ogni probabilità si affiderà a Valentin Carboni e Andrea Colpani alle spalle della punta che dovrebbe essere Dany Mota Carvalho. I due trequartisti si legano in qualche modo all’Inter: nei mesi scorsi l’italiano è stato accostato a tante big e non è un mistero che piaccia anche a Marotta e Ausilio. I rapporti con la dirigenza sono buoni come testimonia l’affare Carlos Augusto; tra l’altro Colpani ha lo stesso agente di Acerbi ed Inzaghi oltre ad essere molto amico di Bastoni. L’argentino è di proprietà del club milanese ed è solamente in prestito secco al Monza e ultimamente sta esplodendo.

INTER COPPA PRIMAVERA TIM

Le idee dei nerazzurri

Secondo Tuttosport è molto difficile che l’Inter scelga di impelagarsi in una trattativa che richiede un esborso di almeno 25 milioni di euro come quella per Colpani quando si ha in rosa Valentin Carboni. A maggior ragione se si considera che i nerazzurri vengono dati in pole per un altro big del centrocampo: Piotr Zielinski che non sembra intenzionato a rinnovare col Napoli. Carboni sicuramente rientrerà alla base e verrà valutato da Inzaghi nel ritiro precampionato della prossima stagione: potrebbe anche restare in Prima Squadra.

L’articolo L’Inter pensa di rinunciare a Colpani per “colpa” di Carboni e Zielinski proviene da Notizie Inter.

