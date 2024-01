Bellissime parole di Mancini, l’ex tecnico dell’Inter incoraggia così Eriksson, paragone con Vialli e l’altro ex Mihajlovic

Roberto Mancini, ex CT dell’Italia ed ex allenatore dell’Inter è intervenuto al Gazzettino per parlare di Sven-Goran Eriksson, dopo che quest’ultimo ha rivelato di avere un tumore.

ERIKSSON – «E’ davvero uno dei più grandi allenatori di sempre, unico nel suo genere. Magari non sempre apprezzato dall’esterno ma amatissimo da chi lo ha avuto e da chi lo ha frequentato».

SORRISO – «Assolutamente si (sorride lo stesso n.d.r.), mi ha fatto una grande impressione e sino convinto che con questo spirito lotterà contro il male come hanno fatto Vialli e Mihajlovic».

CONFORTO – «Lui (ha confortato n.d.r.) me, di sicuro. E’ un uomo forte, incredibile. Sembrava una telefonata tra due amici che non si sentivano da tempo, come se quella malattia non ci fosse proprio».

VIALLI E MIHAJLOVIC – «No, non erano gli argomenti giusti (Gianluca e Sinisa n.d.r.). Gli ho chiesto come sta e come si sente. Sapete che non parla più molto l’italiano? L’ha un po’ perso dopo tanti anni, ci siamo confrontati in spagnolo ed in inglese. L’ho sentito con uno spirito positivo».

