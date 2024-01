L’allenatore del Monza Raffaele Palladino vuole invertire la tendenza che vede la sua squadra perdente nei big match di questa stagione.

Raffaele Palladino ha presentato Monza-Inter di domani sera in conferenza stampa. “È una grande prova di maturità, contro una squadra molto forte anche di più della scorsa stagione. Sono il miglior attacco e la miglior difesa, quindi quale partita migliore per un grande test e una prova di maturità. Nel girone di andata contro le grande squadre ci è girata anche male, come contro la Juve, ma siamo consapevoli di essere forti e domani voglio una squadra ambiziosa, leggera e sfrontata. Voglio ragazzi in campo con personalità per un Monza di slancio, sono convinto che domani faremo una grande prestazione”.

Sulla partita

“Veniamo da un grande percorso, queste partite sono belle da giocare e i ragazzi si esaltano quando si confrontano con i grandi giocatori. Affrontiamo una squadra piena di campioni, con un grande allenatore e ci sono tutte le condizioni di fare una grande gara: daremo il massimo. Servirà domani una partita perfetta, curando tutti i dettagli e i particolari. Senza sottovalutare nulla, perché contro queste grandi squadre devi fare tutto al 110% per sopperire alla loro forza. Non dobbiamo pensare solo a difendere, ma anche ad attaccare. Sono curioso di vedere la squadra domani”.

Sulle polemiche degli ultimi giorni

“Credo si debba lasciare tranquilli gli arbitri, perché è ovvio che se a ogni errore si inizia a fare polemica e ci sono lamentele, si mettono gli arbitri sotto pressione. Bisogna lasciare arbitrare, anche a discapito di qualche errore. Come sbaglio io, sbagliano i calciatori e può sbagliare chiunque. Ma gli arbitri italiani sono bravi, giovani e bisogna proteggerli: sono fondamentali per il calcio”.

