Non usa giri di parole Inzaghi, il tecnico dell’Inter parla così del girone di ritorno e avvisa le avversarie, Juve in primis

Non si nasconde Simone Inzaghi. Interpellato sul campionato in coros a Inter Tv, il tecnico dell’Inter parla così. Messaggio per Juventus e le altre rivali? Quel che è certo che i nerazzurri sono ambiziosi e vogliono confermarsi per il girone di ritorno.

GIRONE DI RITORNO – «Abbiamo avuto un ottimo percorso. La squadra è ambiziosa, sappiamo che non sarà affatto semplice ma vogliamo confermarci anche nel girone di ritorno».

QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI SIMONE INZAGHI

L’articolo Inzaghi avvisa la Juve: «L’Inter è ambiziosa, voglio confermare questa cosa» proviene da Inter News 24.

