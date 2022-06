Tutto tace tra Dries Mertens e la dirigenza del Napoli, un addio sembra quasi scontato.

Tra Napoli e Dries Mertens non si segnalano novità, le parti non si parlano da giorni. L’attaccante vorrebbe restare ma la dirigenza non ha accettato di rinnovare alle cifre richieste dal suo entourage attraversa l’ormai famosa mail il contratto in scadenza domani. L’ex Psv Eindhoven è il miglior marcatore della storia del club ma ha 35 anni e la società intende abbassare il monte ingaggi.

Aurelio De Laurentiis

Lui spera ancora in una chiamata in extremis ma secondo il Corriere dello Sport iniziano a circolare le prime ipotesi estere. Potrebbe interessarsi a lui l’Anversa, club dove gioca anche l’ex Inter Radja Nainggolan. Il quotidiano svela anche un ulteriore retroscena: sarebbe fallito, dopo l’episodio della mail, qualche ulteriore tentativo di incontro di persona tra il belga ed il presidente. Chi lascerà sicuramente Napoli è il portiere colombiano David Ospina, anche lui a scadenza 2022; andrà all’Al-Nasr.

