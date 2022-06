Per il centrocampista l’importo della buonuscita è già pattuito mentre per l’attaccante ci si deve mettere d’accordo.

L’Inter oltre all’utile di 60 milioni deve anche ridurre il monte ingaggi del 15%. I più pagati della rosa sono Alexis Sanchez ed Arturo Vidal che tra l’altro non sono neanche titolari. L’uscita dell’attaccante tra l’altro potrebbe dare l’accelerata decisiva all’ingresso di Paulo Dybala.

Arturo Vidal

Il Corriere dello Sport ritiene che l’agente di entrambi i calciatori Fernando Felicevich sarà a Milano nei prossimi giorni e sicuramente i nerazzurri parleranno con lui. Il contratto dell’ex Juventus prevede una buonuscita già stabilità di 4 milioni mentre nel caso del Ninho Maravilla bisognerà negoziare. In tutto ciò all’ex Udinese non arrivano offerte allettanti e qualcuno sostiene anche che si stia impuntando nel non voler negoziare la sua uscita perché scontento del comportamento dell’Inter. Se ne saprà di più a giorni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG