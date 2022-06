I bergamaschi sono la destinazione preferita dall’attaccante di Cles che aveva nicchiato di fronte alle offerte precedenti.

Andrea Pinamonti vuole giocare nell’Atalanta ma i bergamaschi non hanno ancora trovato il modo di accontentare l’Inter. Questi chiedono 18 milioni mentre l’ultima offerta della Dea ammonta a 10 milioni più 5 di bonus; lo riporta il Corriere dello Sport. Gli agenti dell’attaccante sono al lavoro per assottigliare questa forbice.

Giampiero Gasperini

L’ex Empoli con i 13 goal segnati nell’ultima stagione si è attirato le attenzioni di Monza, Salernitana, Fiorentina e Torino. Le prime due non scaldano Pinamonti fino in fondo, emblematiche le parole di Galliani in tal senso, mentre le altre si sono fermate a timidi sondaggi. L’Atalanta non avrebbe neanche problemi a riconoscere i 2 milioni annui di ingaggio all’attaccante.

