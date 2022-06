L’esperto di mercato Fabrizio Romano sostiene che i nerazzurri continuino a trattare l’argentino anche se al momento sembra ci sia un po’ di stallo.

Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione riguardante Paulo Dybala tramite una diretta su Twitch al canale di Sos Fanta: “Dybala? Si è corso troppo sull’Inter. Hanno trattato, ma non è mai stato fatto. Così si illudono i tifosi”.

Romelu Lukaku

“Per Lukaku si è aperto uno spiraglio e l’Inter si è inserita in tempi veloci, ma Dybala non è una questione finita. Ben avviata, ma non fatta. E non è detto ora che la trattativa sia finita ecco. Servono cessioni per Dybala”. Potrebbe non bastare solo l’uscita di Alexis Sanchez per sbloccare l’ingresso della Joya, in dubbio la posizione di Dzeko.

