Sarebbero tre i difensori centrali che giocano nella Serie A nel mirino dei londinesi orfani di Rudiger e Christensen.

Il Chelsea recentemente si è messo sulle tracce di Matthijs De Ligt, Milan Skriniar e nelle ultime ore anche di Kalidou Koulibaly. Ovviamente ne potrebbe arrivare solo uno di questi tre nonostante i londinesi abbiano perso a parametro zero Antonio Rudiger e Andreas Christensen.

Matthijs De Ligt

I difensori di Juventus ed Inter sono molto cari mentre il napoletano potrebbe costare diverse decine di milioni in meno perché ha contratto in scadenza a giugno 2023. Secondo Sky Sport l’agente del senegalese di troverebbe proprio a Londra in questi giorni e quindi ci potrebbero essere contatti tra le parti. Per l’olandese i Blues hanno offerto 40 milioni più Werner mentre per lo slovacco il Paris Saint Germain sembra in vantaggio.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG