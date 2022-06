La seconda punta spagnola non sembra voler rinnovare col Real Madrid e potrebbe partire già questa estate.

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione clamorosa che vede il Milan tentare l’acquisto di Marco Asensio. Lo spagnolo è in uscita perché desidera giocare da titolare: secondo El Bernabeu preferirebbe giocare in una squadra dove può essere protagonista.

IM_Carlo_Ancelotti

I rossoneri farebbero quindi al caso suo al contrario di Liverpool e Manchester United, che non parteciperà alla prossima Champions League. L’attaccante esterno ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma il Real Madrid chiede comunque tanto per lasciarlo partire: i Blancos avrebbero rifiutato 30 milioni da Maldini e Massara, ne vogliono almeno 40. Asensio potrebbe anche restare nella capitale spagnola senza rinnovo ma deve comunque giocarsi le sue chance di essere convocato per il Mondiale.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG