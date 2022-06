L’agente del giocatore ha proposto Neymar alle principali squadre europee tra cui c’è anche la Juventus che tiene bloccato Kostic.

Iniziamo con il dire che Neymar e la Juventus non stanno trattando, ma c’è una notizia. Il Paris Saint Germain non lo vuole più ed è disposto a cederlo in prestito con parte dell’ingaggio pagato. Qui la situazione cambia, ma attenzione anche solo la metà dell’ingaggio del fenomeno brasiliano parliamo di circa 15 milioni di euro solo per appunto la metà.

Neymar Da Silva Santos Junior

Il brasiliano è stato proposto alle principali squadre europee anche al Chelsea del suo ex tecnico Tuchel che però non ne sembra molto entusiasta per via del carattere anarchico del fenomeno brasiliano. La Juventus però non ha detto un no secco, ma un nel caso mi faccio sentire. Difficile che la società bianconera possa sobbarcare 15 milioni di euro anche solo per una stagione. Il nuovo corso parla di giovani ed esperti ma con un tetto di 10 milioni di euro. Intanto Kostic resta bloccato con già un accordo di 2.5 milioni di euro a stagione, ma la sua squadra tedesca continua a chiedere 20 milioni di euro contro i 12 + bonus offerti dalla vecchia signora in bianconero.

