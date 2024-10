I nerazzurri devono difendersi dall’offensiva della squadra di Guardiola per il centrocampista sardo. Continuano a circolare con sempre maggiore insistenza le voci riguardanti l’interesse manifestato dal Manchester City per Nicolò Barella, centrocampista di punta dell’Inter e della nazionale italiana. La necessità La situazione dell’infortunio di Rodri, che terrà il centrocampista spagnolo fuori per tutta la stagione, ha creato un vuoto nel centrocampo dei Citizens che necessita di essere colmato. Si dice che Guardiola stia valutando tante opzioni come Samuele Ricci del Torino ed Ederson dell’Atalanta; Barella resta tuttavia in cima alla lista dei desideri del catalano. Un amore mai sopito Il desiderio di Guardiola non è una novità. Quest’ambizione, tuttavia, non si è ancora concretizzata in un’offerta ufficiale abbastanza convincente da persuadere l’Inter. Gli scenari La società nerazzurra, infatti, considera il giocatore quasi incedibile, e lo stesso centrocampista non ha mostrato alcuna intenzione di lasciare Milano. Come riporta Calciomercato.it, però […]

Leggi l’articolo completo Il Manchester City fa tremare l’Inter e prepara l’assalto a Barella, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG