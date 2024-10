I nerazzurri molto probabilmente perderanno due attaccanti a giugno e quindi servirà investire su giovani leve. Nel panorama calcistico italiano, una stella sta inaspettatamente iniziando a brillare con luce propria, guadagnandosi l’attenzione di grandi club e appassionati. Si tratta di Santiago Castro, giovane talento emergente del Bologna, che sta dimostrando di avere tutto ciò che serve per diventare un grande nome del calcio internazionale. Un talento precoce La carriera dell’argentino sembra tracciare un percorso destinato alla ribalta sin dai suoi primi calci dati nel Velez Sarsfield, il club argentino noto per avere una dei migliori settori giovanili del paese. Nel 2022 Castro è stato capace di far parlare di sé per la sua forza e determinazione in campo, elementi che gli hanno valso il soprannome di “King Kong” tra i suoi compagni. Paragoni pesanti In patria, le sue prestazioni hanno acceso i riflettori, al punto da essere paragonato a Lautaro […]

