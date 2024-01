Ogni partita è in grado di stupire ma il Bologna non è più una sorpresa in Serie A: il gioco espresso dalla squadra di Thiago Motta abbinato ai risultati permette di sognare

Ogni partita è in grado di stupire ma il Bologna non è più una sorpresa in Serie A: il gioco espresso dalla squadra di Thiago Motta abbinato ai risultati permette di sognare.

Ritmo da Europa Lo dicono i numeri e la classifica perché i felsinei con la vittoria sul Frosinone hanno messo in scia l’ottavo risultato utile consecutivo e hanno dato continuità al pari di San Siro contro l’Inter. 14 punti e due in meno dell’Atalanta che occupa la sesta posizione. Al di là dei numeri, però, c’è anche il campo a confermare quanto di buono stia facendo Thiago Motta con il suo lavoro. Squadra propositiva e che gioca un ottimo calcio, capace di farsi apprezzare su ogni campo, anche quelli più difficili.

