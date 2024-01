Mancano ancora poche ore all’inizio della finestra di mercato invernale e il Torino sta pensando agli acquisti e alle cessioni di fare

Mancano ancora poche ore all’inizio della finestra di mercato invernale e il Torino sta pensando agli acquisti e alle cessioni di fare. Secondo quanto riportato da TMW, la priorità la avranno le uscite: Radonjic è infatti uno dei giocatori in bilico che però non sarà svendutoe piace al Monza e alla Salernitana.

Anche Seck e Karamoh sono altri due nomi su cui il Torino di concentrerà per fare cassa. Diversa, invece, la situazione Pellegri che dopo le ultime uscite convincenti in campionato dovrebbe restare nel club piemontese. In entrata si guarda in casa Hellas Verona (interessa molto Doig).

