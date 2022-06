I rossoneri hanno perfezionato l’acquisto di Divock Origi ma non lo hanno annunciato ancora ufficialmente.

Non ci saranno brutte sorprese: Divock Origi sarà un giocatore del Milan. Sarà chiamato a ringiovanire un reparto molto avanti con gli anni e che vanta l’esperienza di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic; quest’ultimo tra l’altro starà fermo per almeno 6 mesi.

Zlatan Ibrahimovic esulta scudettonella foto: Zlatan Ibrahimovic

Sky Sport riporta che l’attaccante resterà in Inghilterra per continuare a curare un infortunio che tra l’altro lo ha tenuto fuori dalla finale di Champions League poi persa dal Liverpool, ormai sua ex squadra. Il belga dovrebbe andare a Milano la settimana prossima per svolgere le visite mediche e firmare un triennale a 3,5 milioni di euro a stagione.

