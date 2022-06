I viola hanno due opzioni riguardo il futuro del difensore Nikola Milenkovic; la migliore è ovviamente tenerlo.

il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e quindi i viola sono di fronte al bivio: occorre scegliere rapidamente se offrirgli un rinnovo o venderlo per non perderlo a zero euro nei prossimi mesi.

IM_pallone_serie_A_2020

Il centrale serbo è stato una colonna della squadra nella stagione appena conclusasi con la qualificazione alla Conference League; su di lui ci sono le tre big italiane Milan, Inter e Juventus. In caso di partenza la Fiorentina non si troverebbe impreparata ma non andrebbe a prendere nomi altisonanti: sulla lista di Pradé ci sono secondo il Corriere dello Sport Le Normand della Real Sociedad, Vasquez del Genoa e Kuscevic del Palmeiras.

