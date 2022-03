Stefano Pioli si aspetta una reazione da campione da parte del croato.

Come riporta Tuttosport, il Milan aspetta il vero Ante Rebic. Le prodezze in allenamento non bastano più: Stefano Pioli ha bisogno del suo jolly offensivo per sorprendere gli avversari e raccogliere importanti punti scudetto. I tanti infortuni hanno frenato il giocatore croato. Il mercato ha persino proposto la suggestione Everton. La realtà però e ben diversa.

Il giocatore vuole recuperare il tempo perso e dare un contributo al Milan. In palio c’è uno scudetto che manca dal 2011. Si riparte dunque dai 2 gol e 2 assist in 17 presenze in campionato. Chissà che questo finale di stagione non possa restituire al Milan un giocatore ritrovato. Nella corsa scudetto tutte le risorse andranno sfruttate al meglio.

